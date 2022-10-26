ضبط صاحب مصنع دخان غسل أموال من حصيلة الغش التجاري

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاط إجرامي لصاحب مصنع دخان -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة- في مجال الغش التجاري من خلال استغلال موقعه الوظيفي، حيث يستخدم مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات، ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق وغسل أموال من ذلك النشاط.

واتضح من التحريات تمكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 5 ملايين جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.