ضبط صاحب مصنع اعتدى على عامل لديه في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص أثناء تعديه بالضرب على عامل في محافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من شخص -مقيم بمحافظة المنوفية- عن تضرره من مالك مصنع حلويات لاعتداؤه بالضرب على نجله عامل بمصنع الحلويات المشار إليه طرف المشكو في حقه، وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك على إثر تسببه في عطل بإحدى ماكينات المصنع.

وضبط المشكو في حقه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.