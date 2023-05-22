ضبط صاحب مخبز في القاهرة يستولى على الحصص التموينية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب مخبز متهم بارتكاب واقعة تجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية، ونقاط الخبز المدعم الخاصة بالمواطنين في محافظة القاهرة.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد كشفت صاحب مخبز في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، بتهمة تجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها في الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز، محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وعثر بحوزته على عدد من البطاقات التموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الأرباح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.