ضبط صاحب مخبز في القاهرة هارب من 103 أحكام قضائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخبز سياحي بمنطقة المعصرة، مطلوب التنفيذ عليه في 103 أحكام حبس جزئية وغرامات “تبديد وغش” بإجمالي مدد حبس بلغت 86 سنة و6 شهور.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على شخص أنهى حياة جاره طعنًا بسلاح أبيض «خنجر» في محافظة القاهرة ، وذلك بعد مشادة بينهما على خلافات الجيرة.

جاء ذلك عقب تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجرح طعني في الجسم، وتوفى أثناء إسعافه، على إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تقابل مع نجل عم المتوفي -مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي- أقر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفي وشخص بسبب خلافات الجيرة.

وأوضح الفحص أنها تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “خنجر”، نتج عن ذلك إصابة المجني عليه المنوه عنها، والتي أودت بحياته.