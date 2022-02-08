ضبط صاحب مخبز بدون ترخيص لتجميعه كميات من الدقيق المُدعم في القاهرة

بقصد استخدامها في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب مخبز سياحي -كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث- وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم “استخراج 82%”، والمُنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد استخدامها في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزته 750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع العطارة -كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك لتجارته في السلع الغذائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعثر بحوزته على 4876 عبوة مختلفة لمواد غذائية ومستحضرات التجميل جميعها منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية.