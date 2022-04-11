ألقت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة ، القبض على صاحب محل لبيع الحلويات بعدما كشفت عن بيعه حلوى منتهية الصلاحية بمنطقة مدينة نصر.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص عن تضرره من مالك محل لبيع الحلويات بمحافظة القاهرة لبيعه حلويات منتهية الصلاحية.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن مالك محل لبيع الحلويات -له ملعلومات جنائية- كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل المحل المشار إليه، وبحوزته عدد من عبوات لبان منتهية الصلاحية ومدون عليها تاريخ صلاحية غير صحيح، عدد من عبوات الشيكولاتة مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية.

وبمواجهته اعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.