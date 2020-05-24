ضبط صاحب فراشة لتجميعه المواطنين لصلاة العيد بالجيزة.. و6069 مخترقَا للحظر

ألقت أجهزة الأمن -اليوم الأحد- القبض على صاحب فراشة، وشخص آخر بعزبة عبدالحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة، لتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام، بالمخالفة لقرار الحظر.

في سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن 6069 شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، 3007 سيارات، 134 دراجة نارية، 216 مركبة “توك توك” مخالفة، خلال 24 ساعة.

وحررت 269 مخالفة لقرار الحظر بمجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.