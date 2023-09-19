ضبط صاحب شركة يحاول تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من ضبط صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير -مقيم بمحافظة الغربية- وبحيازته مبالغ مالية من عملات أجنبية، مخبأة داخل حقائبه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.