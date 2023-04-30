ضبط صاحب شركة ونجله لاتهامهما بغسل أموال من سرقة المواد البترولية بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن، عن ارتكاب شخصين واقعة غسـل أموال بقيمة 45 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول، وبيعها في السوق السوداء في محافظة القاهرة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لنقل المواد البترولية -له معلومات جنائية- ونجله -شريك بذات الشركة، مقيمان بمحافظة القاهرة- لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.

واتضح من التحريات أنهما حاولا غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.