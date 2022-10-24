ضبط صاحب شركة وزوجته لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صاحب شركة وزوجته لاتهامهما في النصب على المواطنين، بزعم توظيفها بمجال الاستثمار في محافظة الإسكندرية.

كانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا من 6 مواطنين عن تضررهم من شخص وزوجته لتلقيهما مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح متفق عليها، والنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن كل من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة -له معلومات جنائية- كائنة بمحافظة الإسكندرية ولها مقر آخر بمحافظة مطروح، بالاشتراك مع زوجته -لها معلومات جنائية- عضو مجلس إدارة ذات الشركة المشار إليها، يمارسان نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بلغت 9 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب اكتشاف أمرهما بالفرار إلى أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.