ضبط صاحب شركة هارب من أحكام وصلت إلى 198 عامًا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة للمقاولات في محافظة القليوبية، هارب من تنفيذ أحكام قضائية وصلت إلى 198 عامًا.

جاء ذلك بعدما كشفت التحريات عن مكان تواجده، واتضح أنه محكوم عليه في 113 حكم حبس جزئي ومستأنف، في قضايا “شيكات – نصب – تبديد”.

واتضح أن آخر حكم ضد المتهم قضية “تبديد” ومحكوم عليه فيها بالحبس سنة.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على مسئول إحدى شركات الاستثمار العقاري، بعد تورطه في النصب على العديد من المواطنين بدعوى تمليكهم وحدات سكنية بمشروع سكني، والاستيلاء على أموالهم، في محافظة القاهرة.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 9 مواطنين عن تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولي بإحدى شركات الاستثمار العقاري، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بمشروع سكني والاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، واكتشفت أن وراء تلك الواقعة شخص -مقيم بالقاهرة.