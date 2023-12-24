ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط مالك شركة ملابس جاهزة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

واتضح من الفحص أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول وله معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة.

ولفت الفحص إلى أنه أخفى مصادر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 50 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.