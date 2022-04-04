ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب شركة صرافة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة التجمع الخامس.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن صاحب شركة صرافة -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.