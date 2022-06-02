ضبط صاحب شركة «تايم شير» هارب من 76 عامًا حبس

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب شركة تعمل في مجال التايم شير، محكوم عليه وهارب من تنفيذ 66 حكمًا قضائيًا، بإجمالي مدد حبس 76 سنة.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت تنقل المحكوم عليه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات “تعمل بمجال التايم شير” – مقيم بالقاهرة- بين مناطق مختلفة بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وذلك خشية ضبطه.

واتضح أنه مطلوب التنفيذ عليه في 66 حكمًا (18 مستأنف، 48 جزئي في قضايا تزوير، نصب، خيانة أمانة، إستيلاء، تبديد، شيكات، مباني كهرباء، إقتصادية) بإجمالي مدد حبس بلغت 76 سنة وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه، ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج.

وأمكن تحديد مكان إختبائه بفيلا مستأجرة بإسم زوجته، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانوني، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.