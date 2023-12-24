ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال من إنشاء مواقع بث المحتوى المقرصن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب شركة توريدات عمومية لاتهامه بغسل أموال من نشاط إنشاء مواقع إلكترونية وسيرفرات، لبث المحتوى المقرصن على الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة توريدات عمومية -مقيم بمحافظة الجيزة- لمحاولته غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعًا إلكترونيًا وسيرفر يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام، مسلسلات عربية وأجنبية) والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.

واتضح محاولته غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.