ضبط صاحب شركة استولى على 6.3 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة صاحب إحدى شركات الاستثمار بمحافظة سوهاج ، نشاط إحتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 6.3 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، والاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه، والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، وأمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وبلغ عدد المجني عليهم 10 أشخاص.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.