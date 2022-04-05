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ضبط شقيقين هاربيْن من حكم بالمؤبد في قضية قتل بأسيوط

بحوزتهم أسلحة نارية.
أماني عوض 5:36 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22 5:36 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شقيقين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد بقضية قتل بمحافظة أسيوط.

وكشفت عن مكان المتهمين بعد اكتشاف استئجارها شقتين، وبالفحص اتضح أنهما مطلوب التنفيذ عليهما في إحدى القضايا “قتل”، والمقضي فيها بالسجن المؤبد، وبحوزتهما فرد محلي وعدد من الطلقات، فرد خرطوش.

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وبمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة، بحوزتهما بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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