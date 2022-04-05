ألقت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شقيقين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد بقضية قتل بمحافظة أسيوط.

وكشفت عن مكان المتهمين بعد اكتشاف استئجارها شقتين، وبالفحص اتضح أنهما مطلوب التنفيذ عليهما في إحدى القضايا “قتل”، والمقضي فيها بالسجن المؤبد، وبحوزتهما فرد محلي وعدد من الطلقات، فرد خرطوش.

وبمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة، بحوزتهما بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.