ضبط شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص في محافظة الجيزة، وألقت القبض على القائم على إدارتها مع التحفظ على الأجهزة الموجودة بداخلها.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخصًا أنشأ وأدار شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص، في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لاستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات غير مجازة رقابية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف مقر الشركة المشار إليها، ضبط مالك ومدير الشركة.

وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط جهازي حاسب آلي، برامج أنظمة تشغيل ومونتاج مُقلدة ومنسوخة، مجموعة من الأعمال الفنية، مجموعة من المصنفات التي يتم تجهيزها وإعدادها للعرض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.