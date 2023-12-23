ضبط شخص ينصب على راغبي الحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بمزاولة أحد الأنشطة الإجرامية بمجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة بمحافظة سوهاج.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج عن تضررهم من عامل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج- واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم.

واتضح من الفحص أن المتهم استولى على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.