ضبط شخص ينصب على راغبي الالتحاق بالمعاهد العسكرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص -مقيم بمحافظة سوهاج- بعدما اتهمه موظف -مقيم بمحافظة سوهاج- بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية “على خلاف الحقيقة”، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.