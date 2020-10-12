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ضبط شخص ينصب بقناع حجز شاليهات بالساحل الشمالي

من خلال إعلان على أحد المواقع بشبكة الإنترنت.
أماني عوض 1:18 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20 1:18 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى أحد الأشخاص المتورطين في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بزعم قدرته على توفير حجز فيلات وشاليهات في الساحل الشمالي ، وألقت القبض عليه.

جاء ذلك على خلفية تعدد بلاغات من المواطنين عن تعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من خلال إعلان مجهول على أحد المواقع بشبكة الإنترنت.

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وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على توفير حجز فيلات وشاليهات بمنطقة الساحل الشمالي بأسعار مخفضة والتواصل معهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وبالفحص اتضح صحة الوقائع، وأن وراء ارتكابها عاطل -مقيم بمحافظة الإسكندرية- وأمكن ضبطه بمحل إقامته.

وبالتفتيش عثر على 4 هواتف محمولة، 17 شريحة، 8 كارت فيزا خاصة بالمتهم، عدد من الصور لتحويلات مالية تبلغ قيمتها 230 ألف جنيه.

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وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه لتلك الوقائع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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