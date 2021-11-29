ضبط شخص ينتحل صفة موظف للنصب على رواد الشهر العقاري بالإسكندرية

نظير إنهاء إجراءات استخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.

كشفت مباحث الأموال العامة، عن ارتكاب شخص جريمة انتحال صفة موظف للنصب على المترددين بمكاتب الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية، والاستيلاء على مبالغ مالية لإنهاء خدمات لهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية- يمارس نشاطًا احتياليًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقاري.

وأكدت التحريات أن المتهم انتحل صفة أحد موظفي الشهر العقاري بذات المكتب للنصب عليهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إنهاء مصالحهم “خلافًا للحقيقة”، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات استخراج التوكيلات المختلفة لهم من المكتب المشار إليه، وعدم الوفاء بذلك وعدم رده المبالغ المالية المستولي عليها من المواطنين.

وأمكن التوصل لإحدى المجني عليهم صاحبة مركز للخدمات الحكومية -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- والتي قالت إن المتهم المذكور نصب واحتال عليها واستولى منها على مبالغ مالية، نظير إنهاء إجراءات استخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم المذكور، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.