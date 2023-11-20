ضبط شخص يدير 29 موقعًا إلكترونيًا لبث المحتوى المقرصن في الجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة- 29 موقعًا إلكترونيًا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يبث من خلالهم المحتوى المقرصن (أفلام ومسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، واتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وباستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها.

وأمكن ضبط المتهم المذكور مالك ومدير المواقع الإلكترونية، وبالتفتيش في حضوره عُثر على جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات، عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به، حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به، 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت، عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على “السيرفرات” المملوكة للمتهم والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية، وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.