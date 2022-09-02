ضبط شخص يدير شركة سياحية بدون ترخيص في الجيزة

ألقت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، القبض على شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة- أثناء إدارته لشركة سياحية كائنة بمحافظة الجيزة، غير حاصلة على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتبين أن الشركة إدارته تعمل في تسويق الخدمات السياحية عن طريق خدمة “كول سنتر”، وتمرير المكالمات الدولية عبر خدمات الإنترنت مستخدمًا برامج التمرير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وضبطت منظومة “كول سنتر” كاملة ومتصلة بالإنترنت عبارة عن 10 أجهزة كومبيوتر بمشتملاتها، جهاز “لاب توب”، 3 هواتف محمولة، 3 جهاز تليفون أرضي، 6 أجهزة راوتر، 6 سيرفر مجهز بمجموعة توصيلات مختلفة خاصة بإرسال وتلقى الإتصالات الدولية، مطبوعات خاصة بالشركة تشير لمزاولته العمل السياحي، قاعدة بيانات وأرقام هواتف لعملاء، مجموعة من السماعات الخارجية المستخدمة في إجراء الاتصالات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.