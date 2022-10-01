ضبط شخص يدير شركة سياحة بدون ترخيص في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص في محافظة سوهاج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي، بقطاع شرطة السياحة والآثار ، قد أكدت أن صاحب إحدى شركات السياحة -مقيم بمحافظة سوهاج- يدير الشركة بدون ترخيص، واتضح أنها كائنة بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش عُثر بداخل الشركة مجموعة من إيصالات معاملات نقدية مع العملاء، 4 تذاكر طيران- كروت دعاية باسم الشركة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مخالفات إدارة المنشآت بدون ترخيص.