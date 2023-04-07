ضبط شخص يحاول تهريب مبالغ مالية خارج البلاد بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من خلال التعامل الفني من القبض على شخص -مقيم بمحافظة القاهرة- لحيازته مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية، كانت مخبأة داخل حقيبته بين طيات ملابسه بالمخالفة لقانون النقد المصري، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط بحوزته، واعتزامه السفر به غلى خارج البلاد بصحبة أسرته.

واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية، على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.