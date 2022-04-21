ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص في محافظة القاهرة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بعد اتخاذ مسكنه وكرًا لممارسة النشاط الإجرامي.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.