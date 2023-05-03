ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي عبر صفحة على «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفنى وباستهدافه أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، سيارة “ملكه”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، ويقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه عبر الصفحة المشار إليها بأسعار أقل من المتداول، وبيعها بسعر السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.