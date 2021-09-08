ضبط شخص وثق فيديو لاطلاقه أعيرة نارية من بندقية آلية بالقاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على شخص ظهر في فيديو يطلق أعيرة نارية من بندقية آلية بمنطقة حلوان ووثقه.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان قد أكدت أن شخص أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري “بندقية آلية” بمنطقة سكنه، وتوثيق لحظة إطلاقه للأعيرة النارية بمقطع فيديو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحوى 3 صور شخصية للمتهم حاملاً سلاح ناري “بندقية آلية”.

وبارشاده ضبط بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار بمكان إخفائها، واتخذت الإجراءات القانونية.