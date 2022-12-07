ضبط شخص نصب على المواطنين بشاليهات وفيلات ساحلية وهمية

كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعرض عدد من المواطنين لجرائم النصب والاحتيال من خلال تدشين مجهول العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، تتضمن عروض تأجير فيلات وشاليهات ببعض المناطق الساحلية بأسعار مخفضة، مما مكنه من استدراج العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبلغت تلك الوقائع 6 وقائع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع، شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمُحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، أمكن استهدافه وضبطه.

وعُثر بحوزته على هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المُشار إليها، ووجود محفظة إلكترونية بها آثار لمعاملات مالية.

وبمواجهته أقر بارتكابه لتلك الوقائع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.