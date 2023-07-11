ضبط شخص لاتهامه بإطلاق عيار ناري من طبنجة صوت على زوجته في الغربية

كشفت أجهزة عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشادة كلامية بين شخص وسيدة وإطلاقه عيارًا ناريًا في الهواء من طبنجة صوت، كانت بحوزته بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل باتهامها زوجها المنوه عنه بمقطع الفيديو، بالاعتداء عليها بالسب والشتم والضرب بالأيدي دون إحداث إصابات بها، أثناء تواجدهما بالشارع بالقرية محل إقامتهما، وذلك على إثر خلافات زوجيه بينهما.

ولم تذكر المبلغة استخدام زوجها الطبنجة الصوت المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه والطبنجة الصوت المستخدمة بارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للخلافات المنوه عنها سلفًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.