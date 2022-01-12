ضبط شخص قتل زوجته بعيار ناري في قنا.. والسبب: خلافات أسرية

أنهى زوج حياة زوجته بإطلاق عيار ناري عليها في محافظة قنا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل واقعة قتل المجني عليها وألقت القبض على المتهم، وبرر جريمته بوجود خلافات بينهما.

كان مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها سيدة وبها عيار ناري بالبطن، واتهام والدها -مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بقنا- لزوجها بإطلاق عيار ناري تجاه نجلته فأودى بحياتها، لخلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية)، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.