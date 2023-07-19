ضبط شخص غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة- نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة، مقابل أرباح شهرية متفق عليها (على خلاف الحقيقة)، إلا أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون.

واتضح من التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.