ضبط شخص غسل أموال من النصب على شركة أدوية حكومية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخص من محافظة الدقهلية بتهمة غسل أموال من تعاقده بنظام المشاركة مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.

جاء ذلك بعدما اتضح من الفحص أنه كون ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بقيمة 5 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.