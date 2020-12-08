ضبط شخص عرض نجله الرضيع للبيع عبر «فيس بوك»

وبمواجهة زوجته -والدة الطفل- قالت إنها حضرت مع زوجها رضوخًا منها لضغوطه عليها، وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوي على العديد من المحادثات الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أثناء محاولة بيعه لنجله الرضيع البالغ من العمر شهر، والتنازل عنه بمقابل مادي بعد الإعلان عن رغبته فى التصرف عنه عبر سوشيال ميديا.

ترجع التفاصيل إلى تمكن الأجهزة الأمنية من كشف شخص -مقيم بالقاهرة- نشر عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتواصل مع راغبي تبني الأطفال، والإعلان عن رغبته في التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالي، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائه.

وأمكن ضبطه وبصحبته زوجته، ونجله -يبلغ من العمر شهر تقريبًا- وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بعرض الطفل للبيع للحصول على مقابل مادي.

وبمواجهة زوجته -والدة الطفل- قالت إنها حضرت مع زوجها رضوخًا منها لضغوطه عليها، وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوي على العديد من المحادثات الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.