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ضبط شخص طعن آخر أثناء الجلوس على مقهي في القاهرة

أثناء التوصل إلى مكان اختبائه بشقة سكنية.
أماني عوض 6:43 م, الأثنين, 14 فبراير 22 6:43 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اعتدى على آخر باستخدام سلاح أبيض في محافظة القاهرة، بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء التواجد في أحد المقاهي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجرح طعني في البطن، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشخص بسبب خلاف فيما بينهما أثناء تواجدهما على إحدى المقاهي، تطورت إلى مشاجرة على أثرها الأخير اعتدى على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، مُحدثًا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.

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وباستهداف المتهم أمكن التوصل إلى اختبائه بشقة سكنية، كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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