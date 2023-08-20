ضبط شخص خنق زوجته حتى الموت في الجيزة

ارتكب شخص جريمة قتل زوجته في محافظة الجيزة عن طريق خنقها بإيشارب، وحاول إخفاء معالم جريمته وإظهار الوفاة طبيعية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

كان قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة ربة منزل، وبها جرح وتجمع دموي حول الرقبة.

وبسؤال زوج المتوفاة وأسرته، قالوا إنهم أثناء إيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه، وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.