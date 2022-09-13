ضبط شخص حرض قائدي السيارات على ممارسي رياضة «الاسكيتنج»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تحريض صاحب الحساب المشار إليه المواطنين وقائدي السيارات بإلحاق الأذى بممارسي رياضة “الاسكيتنج”، أثناء رؤيتهم بالطرق الرئيسية.
وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة -مقيم بمحافظة سوهاج.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.