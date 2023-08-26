ضبط شخص انتحل صفة مستشار جهة حكومية للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مستشار في إحدى الجهات الحكومية، بمحافظة المنوفية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية- بانتحال صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية، وبعض المنظمات الدولية للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 3 هاتف محمول، جهاز حاسب آلي محمول لاب توب، ماكينة طباعة، 5 كارنيهات مزورة باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة، خاتم أكلاشيه، طبنجة صوت، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلي، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.