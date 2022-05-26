ضبط شخص انتحل صفة ضابط لزيادة مشاهدات حسابه عبر «تيك توك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وأداء مشاهد تمثيلية ساخرة مع المارة وقائدي السيارات.

وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو بالاتفاق مع صديقه وبثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بهدف الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وزيادة أعداد المتابعين للحصول على مكاسب مادية.

وأقر الأخير بصحة رواية صديقه، وقيامه بذلك لرغبة في الحصول على فرصة بمجال التمثيل.

وبفحص هواتفهما المحمولة وصفحاتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تصوير بعض مقاطع الفيديو بذات المضمون، واتخذت الإجراءات القانونية.