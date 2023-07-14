ضبط شخص اقتحم منزل طليقته وأصابها بعيار ناري في التجمع الخامس

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن محاولة أحد الأشخاص اقتحام مسكن طليقته، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات عن استقبالها إحدى السيدات، مصابة بطلقتين ناريتين.

وبالانتقال وبسؤال نجلها، قال إنه عند حضور والده (طليق المصابة) لسكنهما، ومنعهما له من الصعود عنوة، أطلق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته مما تسبب في إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

وأمكن ضبطه وبحوزته الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.