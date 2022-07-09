ضبط شخص ارتكب أفعال خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخص ارتكب أفعال خادشة للحياء في الطريق العام أثناء وجوده داخل سيارته في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من سيدة عن تضررها من شخص لقيامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخادشة للحياء أثناء وجوده داخل سيارته في الطريق العام وعند اكتشاف تصويره، لاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المذكور -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسيارة خاصته، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.