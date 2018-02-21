ضبط شخص اخترق 1134 حساب فيسبوك

حسين رجب أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختراق 1134 حساب على موقع "فيس بوك" واستخدم المحادثات والصور والبيانات الخاصة بأصحاب الحسابات لابتزازهم، وفق بيان. وأوضحت الوزارة في البيان أن عددا من المواطنينن أبلغوا ا

حسين رجب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختراق 1134 حساب على موقع “فيس بوك” واستخدم المحادثات والصور والبيانات الخاصة بأصحاب الحسابات لابتزازهم، وفق بيان.

وأوضحت الوزارة في البيان أن عددا من المواطنينن أبلغوا الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتضررهم من قيام مجهول بسرقة حسابهم بموقع “فيس بوك” وتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورومحادثاث خاصة بهم.

وأشارت إلى أنه عقب إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع طالب بكلية التجارة ومقيم ببولاق الدكرور بالجيزة وسبق ضبطه فى قضية “سرقة حسابات بموقع فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور

ولفتت وزارة الداخلية في البيان ذاته إلى أنه بالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المرتكب من خلالها الواقعة وبفحصه تبين وجود دلائل تشير لارتكابه الواقعة وكذا قيام المتهم بسرقة (1134) حساب على موقع “فيس بوك” لأشخاص آخرين والإستيلاء على صور ومحادثات خاصة بهم لاستخدامها فى نشاطه الإجرامى وابتزازهم.

وأوضحت الداخلية أنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإعتياده ارتكاب تلك الوقائع من خلال اختراق الحسابات والاستيلاء عليها واستخدام المحادثات والصور والبيانات الخاصة بأصحاب الحسابات لابتزازهم للحصول على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.