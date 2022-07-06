ضبط شخص اتهمته سيدة بالتحرش أثناء استخراج جواز سفر.. والمتهم: «اصطدمت بها واعتذرت»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يتضمن إدعاء إحدى السيدات بتعرضها للتحرش من قبل “مسن” بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبالفحص تبين حضور شخص إلى قسم شرطة النزهة، وقال إنه أثناء خروجه من قسم جوازات مصر الجديدة عقب إستلام جواز السفر الخاص به للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية للعلاج لمعاناته من كسر بالقدم، واستخدامه عكاز للتحرك به وصعوبة حركته لكونه مسن، اصطدم بإحدى السيدات دون قصد وقدم لها الإعتذار إلا أنها اتهمته بالتحرش بها -على خلاف الحقيقة- واكتشف عقب ذلك تداول مقطع الفيديو المشار إليه واتهمها بالتشهير به.

وأمكن تحديد صاحبة الصفحة المشار إليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة- وباستدعائها قالت إن المذكور تحرش بها وانصرافه عقب تعاطف المتواجدين معه، واتهمته بالتحرش بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.