ضبط شخص أعلن أماكن للتنقيب عن الآثار عبر «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص -مقيم بمحافظة بورسعيد- لإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للإعلان عن أماكن للتنقيب عن الآثار وتسهيل بيع القطع الأثرية للنصب على المواطنين.

وبفحص هاتفه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، استدعت الأجهزة الأمنية سيدة مسئولة بإحدى الشركات -مقيمة بالقاهرة- بعدما ادعت عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرضها لمحاولة سرقة من قبل شخص أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبسؤالها قالت إنها أثناء سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم مصر الجديدة في القاهرة ، اصطدم بها أحد الأشخاص يسير على قدميه فاستمرت في القيادة، ورفضت التوقف ظنًا منها بتعرضها لواقعة نصب أو إبتزاز مادي، واتخذت الإجراءات القانونية.