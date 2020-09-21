ضبط شخص أطلق «شمروخ» بمسرح بالإسكندرية.. والتحريات: في حالة «سُكر»

قال المتهم إنه أطلق الشمروخ ابتهاجًا بانتهاء العرض.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بتهمة إطلاق شمروخ في مدخل أحد المسارح بمحافظة الإسكندرية ، وذلك عقب انتهاء عرض مسرحي ابتهاجًا منه.

المتهم: أطلقت الشمروخ ابتهاجًا بانتهاء العرض

جاء ذلك ضمن كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العطارين، بمديرية أمن الإسكندرية ، عن وجود مشاجرة بدون إصابات بمدخل أحد المسارح بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنه عقب انتهاء أحد العروض المسرحية أطلق شخص يعمل حلاق -مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك- أثناء تواجده بمدخل المسرح، ألعاب نارية “شمروخ” ابتهاجًا منه بانتهاء العرض.

واتضح للأجهزة الأمنية أن الشخص المذكور كان في حالة سكر، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 1000 نسخة كتب مقلدة

على جانب آخر، ضبطت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، أكثر من 1000 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بحيازة صاحب مطبعة، بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن حاصل على دبلوم -مقيم بمحافظة القاهرة- يدير مطبعة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، لممارسة نشاط غير مشروع بمجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين، والمؤسسات الخاصة والتعليمية بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على 1027 نسخة كتب ومؤلفات متنوعة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.