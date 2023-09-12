ضبط شخص أشعل النيران في عقار ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضبط شخص أضرم النيران في أبواب شقتين بأحد العقارات بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب تلقي قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق في أحد العقارات وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار.

وبسؤال مالكيهما اتهما بائع متجول به معلومات جنائية، بارتكاب الواقعة لسابقة تحرير مالك إحدى الشقتين محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والآيس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مادة البنزين، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.