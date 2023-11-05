ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة الغربية.

كان قطاع الأمن العام قد تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط مالك ورشة وشقيقته ربة منزل -مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية- لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أثناء تواجدهما بدائرة المركز.

وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات أجنبية، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.