ضبط شخصين وسيدة ينصبون على المواطنين بتمثال أثري مقلد بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، من القبض على شخصين وسيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بقطعة أثرية مقلدة.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية عن استقلال سائق وعامل وربة منزل سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم تمثال فرعونى حجري يشتبه في أثريته.

وبعد ضبط المتهمين والتحقيق معهم، اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد على المواطنين عقب إيهامهم بأثريته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.